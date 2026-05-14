14日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台後半で取引された。午後5時現在は前日比08銭円安ドル高の1ドル＝157円92〜93銭。ユーロは11銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円88〜92銭。北京で開かれた米中首脳会談で材料になる内容が出ず、様子見ムードが強かった。日銀の増一行審議委員が鹿児島市での講演で「できる限り早い段階での利上げが望ましい」と述べ、円が買われる場面もあった。市場では「6月の利上げは織り込