大同生命SVリーグの男子チャンピオンシップ決勝が、あす15日から横浜アリーナで行われる。準決勝から勝ち上がってきたサントリーと大阪ブルテオンが14日、試合会場で前日調整。同日に会見も行われ、レギュラーシーズン1位のサントリーからオリビエ・キャットHCと高橋藍主将、同2位の大阪ブルテオンからトーマス・ペッテリ・サムエルボHCと西田有志主将が出席した。日本代表の高橋藍は今季限りでサントリーを退団することが既