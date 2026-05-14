陸上・男子短距離のN.ライルズ（28、アメリカ）が14日、東京の羽田空港に到着した。到着出口にパーカー姿で現れたライルズは、「Welcome back to Japan」と声をかけると、「Thank you！」と笑顔を見せた。【写真を見る】世界陸上2冠のライルズが来日「とても興奮している」カメラに向かって“かめはめ波” も披露 ！ セイコーGGPで再び東京を走る17日に東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「セイコーゴールデングラン