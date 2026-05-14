眼鏡とマスクを着け東京地裁に向かう黒いスーツ姿の女。約1億5700万円を脱税した罪に問われている、タレントの宮崎麗果被告（38）です。14日行われた被告人質問では言葉に詰まり、涙を拭う様子も見られました。会社を経営し美容系インフルエンサーとしても活動する、宮崎被告。知人の男2人に嘘の領収書を作るよう依頼。架空の業務委託費を計上するなどの手口で5億円近くの所得を隠すなどし、約1億5700万円を脱税した罪に問われてい