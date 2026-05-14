カンニング竹山隆範（55）が14日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。69歳の女性がバールで殴られて死亡した強盗殺人事件についてコメントした。MC石井亮次が、3人が死傷した栃木で発生した強盗殺人事件について速報した。14日午前9時30分ごろ、栃木県上三川町の民家に複数人がバールのようなもので住人を次々に殴って、69歳の女性が死亡したと伝えた。警察は現場付近で若い男1人を確保した。警察は強盗傷害事件