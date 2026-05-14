【ジグソーパズル 300ピース ファントム・マジック（名探偵コナン）】 6月26日 発売 価格：2,400円 【拡大画像へ】 マジックグッズとパズルの専門メーカー、テンヨーは、アニメ「名探偵コナン」をテーマにした新作「ジグソーパズル 300ピース ファントム・マジック（名探偵コナン）」を6月26日に発売する。価格は2,400円。