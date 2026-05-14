【退魔師転生 ～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすりゃええですか？～】 5月14日連載開始 【拡大画像へ】 マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」やライコミで、漫画・稲重永丸氏、原作・小宮地千々氏、キャラクター原案・七原冬雪氏による「退魔師転生 ～過酷なエロゲ世界でキツネ顔の関西弁な性悪男はどないすり