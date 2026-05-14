ローソンストア100各店では、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが2026年5月13日から開催中です。5月12日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・ファミリーマート・セブン-イレブン・ミニストップ・ローソンストック買いにぴったりのトイレットペーパー無料券も1つめの対象商品は、明治「ブルガリアのむヨーグルト LB81 ONE SHOT」（120g）です。1本購入すると、「ブルガリアのむヨ