日銀が１４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円９２～９３銭と前日に比べ０８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円８８～９２銭と同１１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７０７～０８ドルと同０．０００１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS