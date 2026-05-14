※このコラムは『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン４エピソード1〜7のネタバレを含みます■うさぎとかめのうさぎの如く、ライバルに一気に抜かれた倉岡さん優勢と思われた起業家・倉岡利樹さんの凋落は、童話「うさぎとかめ」を見ているようでした。花男のF4にもナチュラルに混ざれそうな、そこはかとない育ちの良さを感んじる彼。バチェロレッテである里菜さんからは数多くのツーショットデートの誘いとサプライズローズを受け