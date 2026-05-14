白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は現地５月14日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準決勝でオーストラリアと対戦した。グループステージでも対戦し、５−０で勝利している相手に対し、立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けるリトルなでしこは３分、山路真白のCKが相手DFシャーロット・ブラッドショーのオウンゴールを誘い、幸先良く先制する。その後も押し込む展開が続くなか、24分に追加点を奪取。山路の正