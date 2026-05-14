サン・セバスティアンに降り立った当初、タケ・クボ（久保建英）はダビド・シルバの後継者と目されていた。サイドでの起用が続いていても、いずれは「10番」として成功を収める運命にあると。実際、記憶の彼方で薄れつつあるかもしれないが、イマノル・アルグアシル体制下では、オジャルサバルの不在を補う中盤ダイヤモンド型の４−４−２が採用され、タケもトップ下でプレーしている。だからこそ、ベティス戦での配置には驚