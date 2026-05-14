【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszが、新体制2作目となるCDシングル「消えない花火」を、7月29日にリリースすることが決定。併せて新ビジュアルと全ジャケット写真も解禁となった。 ■特典映像はMVにメイキング、バラエティ企画など充実の内容に 「消えない花火」は、新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロディと歌詞が特徴で、