リーダー電子 [東証Ｓ] が5月14日大引け後(17:50)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は1.1億円の黒字(前の期は2.2億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比15.3％減の1億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の1.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.6％→9.3％に改善した。 株探ニュース