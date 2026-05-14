児玉化学工業 [東証Ｓ] が5月14日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比24倍の22.9億円に拡大したが、27年3月期は前期比26.0％減の17億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は4.6億円の黒字(前年同期は600万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.2％→4.7％に大幅改善した。 株探ニュース