不要になった着物を洋服や小物にリメイクした商品の販売などを行うイベントが、札幌市内で開かれました。未来につなぐ新たな着物の形とはーサクラの刺繍が施されたシックなジャケットに、煌びやかなスカジャン。どちらももともとは…着物だったんです。札幌市内の商業施設で５月１４日に開催されたのは、「着物救済プロジェクト」です。不要になった着物や帯などを捨てずに新たな形で次の世代に残していこうと、札幌市内でリ