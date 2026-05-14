2026年5月13日、中国メディアの観察者網は、著名な生物学者の許献忠（シュー・シエンジョン）教授が米国内での不当な捜査や政治的圧力を背景に、研究拠点を中国へ移したと報じた。記事は、深セン医学科学院（SMART）が6日、知覚生物学の権威である許教授が帰国し、同院の生物構造・相互作用研究所（IBABI）に常勤のシニア研究員として加わったことを発表したと伝えた。そして、許教授が米国ミシガン大学でバーナード・W・アグラノ