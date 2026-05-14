中国科学院大連化学物理研究所の研究チームはこのほど、水素と金属を電極とする気・固相陰イオン電池のプロトタイプの開発に成功し、「水素と電力の同時貯蔵」モードによって、常温常圧状態の高効率の水素貯蔵に向けたプロトタイプ実証を成功させました。関連成果は5月13日に国際的学術誌の「ジュール」に掲載されました。水素陰イオンは次世代の全固体電池での鍵となるキャリア（電気伝導に寄与する荷電粒子）の一つと見なされて