カプセルトイなどを手がけるターリン・インターナショナル（東京都墨田区）は、カプセルトイ「島津製作所手のひら分析ラボ」を、2026年5月15日から全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売する。一部商品は可動ギミックを備える分析計測機器や医用機器、航空機器などを製造する島津製作所が監修し、主に医薬品や食品などに含まれる微量の成分を分析する装置「分析計測機器」を1/20スケールでミニチュア化した。ラインアップ