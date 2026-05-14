スズキは14日、2027年3月期の連結純利益が前期比13.5％減の3800億円になるとの見通しを発表した。減益は7期ぶりとなる。アルミや銅など原材料価格の高騰が響く。中東情勢の悪化が長期化した場合、さらなるコスト上昇で約千億円の下押しが懸念されるとも試算した。中東情勢の悪影響は足元では軽微で、現時点の業績予想には含めていない。売上高は8.1％増の6兆8千億円と予想。主力市場インドでの販売増を見込む。オンラインで