5月12日、球界を揺るがすトレードが成立した。DeNA・山本祐大捕手（28）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（26）、井上朋也内野手（23）。10日の「母の日」に行われた阪神戦（甲子園）でも山本祐は確かにマスクをかぶっていた。あまりの“電撃”ぶりに驚いた。翌13日、山本祐は早速西武戦に先発出場した。育成から支配下契約されたばかりの藤原大翔投手（20）と先発バッテリーを組み、後続の5投手も含めて懸命にリードするも、1