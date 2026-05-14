日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１４日、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の新監督として、狩野倫久氏（４９）が就任すると発表した。前任のニルス・ニールセン体制ではコーチを務めており、昇格となる。この日の理事会で承認された。日本協会は４月の米国遠征直前にニールセン監督の電撃退任を発表。同日の記者会見で佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクターは「日本人が指揮した方がいいのではないか」と新監督選