初日の米中首脳会談の成果やトランプ大統領の思惑について、中国・北京にいるワシントン支局の千田淳一支局長がお伝えします。会談について、トランプ大統領は記者団に対し「非常に素晴らしかった」と語りましたが、具体的な成果への言及はまだありません。今回の首脳会談は、トランプ大統領が得意とする「ディール外交」をめぐる環境が大きく変化する中で行われました。トランプ氏がこれまで“外交のカード”としてきた関税政策は