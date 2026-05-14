タカマツハウスは5月12日、「住宅購入の検討の変化」に関する調査結果を発表した。同調査は3月19日〜20日、住宅購入を検討している、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県在住の20〜50代で世帯年収1,000万円以上の1,000人を対象に、インターネットで実施した。住宅購入を検討しはじめた理由現在、購入を検討している住宅の種別について尋ねたところ、30代〜50代にかけては、「新築分譲マンション」(30代：62.8%、40代：57.3%、50代50.