ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）、本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に投手専念で先発登板し、７回４安打無失点の快投で３勝目（２敗）を挙げた。８奪三振の快投で最速は今季最速タイの１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。防御率はメジャートップの０・８２となった。降板前の７回一死からウィリー・アダメス内野手（３０）、マッド・チャップマン内野手（３３）に連打を許して一死一、