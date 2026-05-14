Image: EPFL 2025年5月14日の記事を編集して再掲載しています。 魚のエサでロボ!? 科学者たちは水質や土壌の調査・改善のため、小さいロボットを大量にバラ撒くこともあるかと思います。役目を終えたら使い捨てで、自然界に放置される心配があります。ちゃんと回収したつもりでも、もし見逃したら環境汚染ですよね。食べられる小さいボート生分解して自然に還る素材なら問題ありませんが、