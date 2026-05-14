本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し、大谷は3勝目を挙げた。米識者が指摘した、強打者を翻弄した変化球には、ファンからも称賛が集まっている。大谷はジャイアンツ打線を圧倒。今季最長タイとなる7回を無失点で投げ抜いた。この試合で投球回は44回となり、規定に到達。防御率0.82で