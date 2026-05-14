ジャック・ニコルソン(89)が、俳優活動への復帰を検討し始めたと言われている。2010年の「幸せの始まりは」を最後に映画に出演していないジャック。再び演技をすることはないのではないかとみられていた。しかし、親しい関係者によると、ついに復帰を視野に入れ始めたのだという。 【写真】「シャイニング」で主演したジャック・ニコルソン ある関係者はRadarOnline.comに、ジャックの親しい人たちが最後の作品として何気な