大手メーカーがパッケージの色を変更するなど、思わぬ影響を引き起こしているナフサショック。専門家は、この状況が続けば、生活にさらなる影響が出ると指摘しています。 14日、福岡県久留米市の印刷会社を訪ねました。■丸信 広報担当・田中敏彦さん「こちらが印刷に使うインクです。こちらが印刷が終わった後にインクを洗浄する液で、どちらにもナフサが使われています。」創業58年の印刷会社、丸信では