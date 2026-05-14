産業機械メーカー大手のクボタは、大阪ミナミの旧本社跡地（大阪市浪速区敷津東）活用で、三井不動産と関電不動産開発を優先交渉権者に選んだ。三井不動産と関電不動産開発は1万人以上を収容する多目的アリーナとホテル、商業施設を核とする複合開発を提案している。開業は2032年以降になる見込み。【こちらも】大阪ミナミの味園ビル解体、跡地に商業施設2031年開業へクボタの旧本社は、南海電鉄難波駅南の大型商業施設「な