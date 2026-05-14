■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）5/11、NYダウ+95ドル高、49,704ドル2）5/12、NYダウ+56ドル高、49,760ドル3）5/13、NYダウ▲67ドル安、49,693ドル【前回は】相場展望5月11日号米国株: トランプ共和党の負増加、イラン停戦交渉・海峡封鎖は長期化日本株: 5/7は+3,320円と大幅高、海外短期筋の利益確定売りに注意●2.米国株: 決算発表後の次のテーマは、「インフレ加速」か?1）決算発表後の次のテーマは、「インフ