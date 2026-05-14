直近までコーチや監督代行を歴任、内部昇格で新体制へ日本サッカー協会（JFA）は5月14日、なでしこジャパン（日本女子代表）の新監督として狩野倫久氏が就任することを正式発表した。3月29日にニルス・ニールセン前監督が電撃退任。4月の国際親善試合アメリカ女子代表戦で監督代行を務めていた狩野氏が、正式に指揮を執ることが決定した。1976年7月6日生まれ、大阪府出身の狩野氏は、選手としてブラジルのS.E.パルメイラスなど