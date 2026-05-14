8人組グループ・timeleszが、7月29日に新曲「消えない花火」をリリースすることが決定した。このほど新ビジュアル＆ジャケット写真も解禁された。【写真】8人が凛とした表情でたたずむ新アーティスト写真「消えない花火」は新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚（はかな）いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごした想い出は心の中に生き続