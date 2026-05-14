◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）重めの印を打つことは、早い段階で決めていた。ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）陣営にとっては、今回の女王決定戦は待ちわびた舞台になる。ここを意識したのは、牡馬を倒して重賞を制した２走前の福島記念ではない。その前の甲斐路Ｓ（３勝クラス、東京・芝１８００メートル）を１馬身３／４差で完勝した時