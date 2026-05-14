TCL JAPAN ELECTRONICSは14日、ゲーミングモニター5モデルを発表。次世代OLED+パネルを採用したフラッグシップ31.5型「32X3A」、2,304ゾーン・ローカルディミングのQD-Mini LED採用27型「27C2A Pro」、1,196ゾーン・ローカルディミングのQD-Mini LED 27型「27C2A」と、27型「27P3A」。最大320Hz表示に対応したeスポーツ向け27型「27P2A Pro」をラインナップする。 価格はオー