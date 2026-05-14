アニメ『猫と竜』（7月放送）のピックアップキービジュアル＆PV、追加キャストが発表された。ガリー役は種崎敦美、アンネロッサ役は安済知佳、スタン役は榎木淳弥が務める。【動画】キャラボイス解禁！公開された『猫と竜』PVピックアップキービジュアルでは、作品内で描かれるキャラクター同士の関係性に注目。前回の竜と猫をテーマにしたビジュアルに続いて、今回のビジュアルでは猫と人の関係性がピックアップされている。P