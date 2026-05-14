◆大相撲夏場所５日目（１４日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・一山本（放駒）に押し出され、３敗目を喫した。大関・霧島（音羽山）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）をすくい投げ、５連勝とした。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を寄り倒し、２勝３敗とした。新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を送り出し、２勝目。小結・若隆景（荒汐