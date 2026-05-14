オリジナルアニメーション『超かぐや姫！』のブルーレイ化が決定した。通常版と特装限定版の2種が本日より各種EC ストアなどで予約開始となり、9月9日に発売される。発表に合わせツクヨミキャラクターデザインを務めたへちまが描き下ろしたかぐやら主要キャラクターが集合した通常版・特装限定版共通ジャケットイラストが解禁された。【画像】特典に未公開シーン追加！公開された『超かぐや姫！』場面カット通常版には劇場公開