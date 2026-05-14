東京ドームに併設する野球殿堂博物館で、１５日から企画展「侍ジャパンと世界に広がる野球」が始まる（８月３１日まで）。１４日に報道関係者に公開され、女子野球元日本代表の六角彩子（３４、茨城ゴールデンゴールズ）が日本野球の魅力について語った。この企画展は日本代表「侍ジャパン」を切り口に、日本の野球がどのように世界に広がり親しまれてきたかを紹介する。日本代表のさまざまな世代の優勝トロフィーなど７８点を