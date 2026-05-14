全国のスシローに、醤油のキレ冴えるサイドメニュー「豚骨醤油ラーメン」が登場。濃厚な豚の旨みを味わう、こってりした1杯が数量限定で楽しめます！ スシロー「豚骨醤油ラーメン」 価格：470円(税込)〜※販売予定総数45万食が完売次第終了販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日） 2014年4月からラーメンを販売を開始してきたスシロー。すしに合う味を徹底追求した「すし屋のラーメン」シリーズをはじ