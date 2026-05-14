WOWOWでは、デビュー45周年を迎える角松敏生の記念特集を6月から連続で放送・配信する。3部構成で5時間超に及んだ2021年の40周年記念公演のほか、豪華プログラムが続々登場する。【写真】ギターを響かせる角松敏生 『TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary LiveACT-1』より今年、デビュー45周年を迎えるシンガー・ソングライターにしてプロデューサーの角松敏生。作詞作曲はもちろん、自ら歌い演奏し、さらには舞台の脚本、演