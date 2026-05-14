◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝サントリー―大阪ブルテオン（１５〜１７日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝は連覇を狙うレギュラーシーズン１位のサントリーと同２位で初の決勝に臨む大阪Ｂが激突。１４日は会場の横浜アリーナで前日会見が開かれた。ＲＳではサントリーの３勝１敗だが、昨年１２月末の対戦が最後。サントリーの主将・高橋藍は「非常