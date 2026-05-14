初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary」（27日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。同大会でタイトル戦を行うレジェンド王者の黒潮TOKYOジャパンと挑戦者・関根“シュレック”秀樹が会見に出席。関根は「今回、黒潮ジャパンとレジェンド王座を懸けて戦えてうれしく思う。彼はプロレス史上、指折りの天才。シングルの王座を懸けてうれしい。ただ