動画工房制作によるオリジナルテレビアニメ『メビウス・ダスト』が7月から放送されることが発表された。あわせて、メインキャスト、オープニングテーマ情報と第1話冒頭映像が解禁。メインキャストとして竹中悠斗、稗田寧々、佐藤榛夏が出演し、オープニングテーマは家入レオの「メビウス」となる。【動画】これは旗取りゲーム？アクロバティックな『メビウス・ダスト』第1話冒頭映像竹中は下町に暮らす高校生・アラキ、稗田は