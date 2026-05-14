女優の黒柳徹子（92）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。大物俳優の妻が女学校時代の後輩であると明かす場面があった。この日のゲストは俳優・歌手の小林旭。日活の黄金期には石原裕次郎さんと人気を二分する銀幕の大スターだった小林は、女優・浅丘ルリ子との交際後、1962年に歌手の美空ひばりさん（1989年死去）と結婚も、64年に離婚。67年に当時女優だった青山京子さんと再婚した。青山さ