株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が14日、自身のXを更新し、一部保有株の配当と優待をあわせて総合利回りを紹介した。【写真】気になる！桐谷さんの保有株優待で爆食いした寿司定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「新宿へ自転車で行く時は、2つ以上の用事を絡めて行きますが、月曜日は大庄の優待券を使うためだけに自転車で新宿へ行ってきました。多くの