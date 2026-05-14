お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕（49）が、13日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演し、くじ運について語った。タレント柏木由紀が、くじで1等のキャリーケースに当選したと報告。共演者たちがくじ運の悪さを嘆く中、山根は「俺、結構当たるなあ」とつぶやいた。「ガソリンスタンドで原付を1リットルくらい給油して、ガソリンを満タンにしたらくじを引けるとかって、