洋菓子メーカー・モロゾフのカスタードスイーツ専門店『CUSTA（カスタ）』が、東京・伊勢丹新宿店に新店舗を5月20日オープンする。【画像】CUSTA 伊勢丹新宿店 イメージ＆商品ラインナップ『CUSTA』は、モロゾフのカスタードプリン発売60周年を迎えた2022年4月に大阪（梅田）に1号店をオープン。今回、銀座三越、日本橋三越本店に次ぐ4号店となる。こだわり続けてきた“カスタード”の奥深い魅力を届ける。■店舗概要 店名：