タレントの「ゆうちゃみ」こと古川優奈（24）が13日放送のテレビ東京「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」（後8・54）に出演。芸能人生最大のピンチに見舞われた出来事を振り返った。同番組で芸能人生最大のピンチについて聞かれたゆうちゃみは、雑誌の“1週間コーデ特集”の撮影時のエピソードを披露した。キャリーケースに1週間分の洋服やアクセサリーを詰め込み現場へ向かう途中、時間があったためコインロッカー