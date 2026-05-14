YOSHIKIが、自身が設立した米国非営利公益法人Yoshiki Foundation America」を通じて、米国レコーディング・アカデミーの慈善団体「MusiCares」に新たに10万ドル（約1570万円）を寄付したことが発表された。今回の寄付は、音楽業界におけるメンタルヘルス支援を目的としたもの。【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKIあわせてYOSHIKIは、MusiCaresの特集記事にも登場。自身の経験やSNS時代における心の問題、音楽関係者が